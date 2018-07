EXCLU EPISODE 7 – Hillary va-t-elle briser le couple Virginie/Vincent ?

Entre Virginie et Vincent Shogun, le courant ne passe plus. Virginie a des doutes concernant son couple et se demande si Vincent est réellement amoureux d’elle. Elle lui reproche de trop vouloir faire ses preuves auprès de son ex, Hillary. Cette dernière, en pleine discussion avec Virginie, n’hésite pas à remuer le couteau dans la plaie. « Je suis l’amour de sa vie. Si il arrive à t’aimer plus qu’il m’a aimée, vous allez rester ensemble toute votre vie », lui explique-t-elle. Pas sûr que cette discussion soit bénéfique… Rendez-vous ce soir pour le septième épisode de « La villa, la bataille des couples », dès 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 7 du mardi 24 juillet 2018.