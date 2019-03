Exclu - Episode 70 : BISOU - Coralie et Bastien sont en couple ! 😍

La problématique de Coralie ? Elle est trop exigeante ! Pour trouver l’amour, elle a dressé par le passé, une liste non exhaustive de tout ce qu’elle recherche chez un homme. Et la liste est longue … Si aucun des critères ne semble matcher avec Benoît, c’est pourtant de lui que Coralie est tombée sous le charme … Après plusieurs jours à se tourner autour, l’heure du bisou a sonné ! Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.