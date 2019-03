Exclu - Episode 71 : Vincent appelle Virginie ! Va-t-il la rejoindre ?

Pour Vincent, l’absence de Virginie commence à être difficile … Depuis quelques jours, il se sent bizarre et avoue manquer de quelque chose. Alors il décide de lancer un appel vidéo ! “Voir sa petite tête toute mimi, c’est une bouffée de bonheur,” confie le coeur brisé. “Quand je la vois, j’ai vraiment le regard amoureux.” Va-t-il choisir de quitter la villa pour la rejoindre ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.