Exclu - Episode 74 : Dylan et Mélanie : La rupture 💔

La soirée de la veille a été riche en rebondissements. Au petit-déjeuner, c’est un peu la guerre froide ! Dylan ne se remet pas du SMS SOS et tient à “remettre les pendules à l’heure”. “Mélanie m’a pris pour un gros chien et pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté jusqu’à la fin de l’aventure, je ne lui adresse plus la parole”. Mélanie tient à s'excuser pour le message ! Pour certains habitants, les deux coeurs brisés ont joué un jeu dangereux. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.