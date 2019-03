Pour cette dernière Pool Party de l’aventure, Virgil se sent un peu triste : “Si j’ai un regret dans cette aventure, c’est de ne pas la finir avec toi. Depuis le premier jour, c’est toi et moi”. Les deux coeurs brisés dressent un bilan de leur aventure. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.