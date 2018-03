EXCLU - Épisode 79 : CHOC - Beverly décide de « QUITTER LA VILLA »

Voyant que Vivian ne lui pardonnera pas son erreur, Beverly « lâche les armes ». Déprimée et déboussolée sans lui depuis quelques jours, elle a tout tenté pour se faire pardonner. Malheureusement Vivian reste braqué et ne veut rien entendre, et ça Beverly ne peut plus le supporter, « je me suis mise en quatre, j’ai arraché la terre pour Vivian mais ça il ne veut pas le comprendre, je peux plus rien faire. » Elle décide alors de réunir tous les cœurs brisés pour annoncer qu’elle ne peut plus continuer sans son « binôme » à ses côtés. En larmes, elle explique aux habitants qu’elle a pris « la décision de quitter la villa »… Mais Vivian la laissera-t-il vraiment partir ? Réponse dans l’épisode de ce soir de la villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé à 19h20 sur TFX.