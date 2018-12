Exclu-Episode 8 : Jelena et Matthieu, la fin du premier couple de la villa ?

Dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés saison 4, rien ne va plus entre Matthieu et Jelena. Le jeune marseillais et Jordan taquinent Jelena. Seulement, Jelena ne conçoit plus l’humour de son amoureux. « Pour moi Matthieu est encore immature, quand il doit s’imposer il ne le fait pas et quand il ne devrait pas, il le fait. » confie Jelena. Le ton monte entre les deux amoureux et tous les cœurs brisés s’en mêlent. Serait-ce la fin du couple Jelena / Matthieu ? Réponse dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.