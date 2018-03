EXCLU - Épisode 80 : Beverly sur le départ avoue à Vivian, « JE T'AIME »

« Aujourd’hui j’ai plus rien à faire dans cette villa » annonce Beverly aux cœurs brisés. « Je ne peux plus rester ici », la jeune femme avoue ne plus pouvoir continuer son aventure sans Vivian à ses côtés. Le garçon n’a toujours pas pardonné son « coup de cœur physique » pour Bilal et Beverly en profite une nouvelle fois pour s’excuser. « T’as été ma plus belle rencontre, je t’ai vraiment aimé et je t’aime toujours » lui confie Beverly en le prenant dans ses bras comme un dernier au revoir. Vivian n’accepte pas qu’elle quitte l’aventure à cause de ça. Il tente alors de la retenir et Beverly lui fait une déclaration choc, « Oui, Je t’aime ! » Alors Beverly quittera-t-elle vraiment la villa et surtout Vivian ? Réponse dans l’épisode de ce soir de la villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé à 19h20 sur TFX.