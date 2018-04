EXCLU - Épisode 82 : Vivian à Manue, « BOUFFONE », Antonin EXPLOSE

Vivian ne se remet pas des aveux d’Antonin à Beverly, il ne comprend pas le but de son ami. Il décide alors de s’en prendre à toute la villa, ou du moins à qui veut bien l’entendre. « Vous êtes tous des BOUFFONS », « je vous mange tout cru », et Manue qui est là pour le raisonner en prend aussi pour son grade, « t’es qu’une BOUFFONE ». Antonin qui entend ça, retire son micro et de haine se jette sur Vivian avant d’être retenu, notamment par Manue… Vivian prend la fuite, peut-être conscient d’être allé (encore) trop loin… Alors pour comprendre ce qu’il s’est passé, rendez-vous ce soir dans l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé à 19h20 sur TFX.