EXCLU – Episode 85 : « Belle SURPRISE », Vivian embarque Beverly

Vivian sent qu’il manque d’attentions envers Beverly ces derniers temps. Il décide alors de lui faire une jolie surprise en l’invitant pour une sortie au Spa. Il veut garder le mystère pour Beverly et décide de l’embarquer sans rien lui dévoiler sur l’activité. Au vu d’un massage pour sa chère et tendre, Vivian demande conseils à Bilal, et a droit une démonstration de son meilleur massage. En attendant Beverly se questionne « on part peut-être en activité aquatique, ou à la piscine municipale ». Elle risque d’être ravie de ce que lui a réservé Vivian… Pour le savoir, rendez-vous ce soir dans l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés saison 3, diffusé dès 19h20 sur TFX.