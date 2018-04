EXCLU. Episode 86 - Vivian à Beverly : "Grâce à toi, j’ai oublié mon ex !"

Vivian est entré dans la villa des cœurs brisés avec la problématique suivante : je n’arrive pas à oublier mon ex. Après plusieurs jours passés aux côtés de Beverly, mais aussi grâce aux coachings de la love coach Lucie, Vivian a réussi à tirer un trait sur son ancienne relation. Aujourd’hui, le jeune homme est sûr de ses sentiments pour Beverly et souhaite construire un avenir avec elle : « Je pense que je suis amoureux de toi et c’est grâce à toi que j’ai oublié mon ex, » lui déclare-t-il. Extrait de l’épisode 86 de La villa des cœurs brisés 3.