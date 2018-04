EXCLU - Episode 89 : Antonin lance l’opération « LOVE TO LOVE »

Antonin réunit les cœurs brisés pour leur annoncer qu’il prévoit de surprendre et d’épater Manue avec une « fête de l’amour ». Il donne ensuite les rôles que tiendront chacun dans cette cérémonie. Julien sera aux commandes et à la présentation dans un costume apparemment insolite. Les filles quant à elles joueront le rôle des « fées de l’amour ». Et Vanessa « trop contente » va joueur les complices et doit éloigner Manue de la villa durant tout l’après-midi afin qu’ils mettent tout en place. « L’opération love to love est lancée » conclu Antonin, tout excité à l’idée de cette surprise pour sa chérie. Alors ne ratez-pas la « fête de l’amour », ce soir dans le nouvel épisode de la villa des cœurs brisés Saison 3, dès 19h20 sur TFX.