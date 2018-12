Exclu - Episode 9 : Vincent prend les devants, Cloé et Virgil sont choqués !

Dans l’épisode 9 de la Villa des Cœurs brisés, Cloé et Virgil se cherchent mais ne sont pas en couple. Virgil apprécie beaucoup Cloé et l’assume tandis que Cloé prend son temps et ne veut pas se positionner. Vincent décide de prendre les devants et de confronter Virgil et Cloé. Que réserve Vincent à Cloé et Virgil ? Face à cette annonce, comment les deux cœurs brisés vont-ils réagir ? Réponse dans l’épisode 9 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.