EXCLU EPISODE 9 – Vincent toujours amoureux d’Hillary ?

Entre Hillary et Vincent, la hache de guerre n’a pas été enterrée très longtemps. La raison ? Hillary a manqué de respect à Virginie, la petite-amie de Vincent, selon ce dernier. Et pour cause, Hillary a laissé sous-entendre que Vincent était toujours amoureux d’elle. L’heure est maintenant aux explications. Seulement, Vincent n’arrive pas à rester en place et décide d’interrompre la conversation avec son ex… Rendez-vous ce soir pour le neuvième épisode de « La villa, la bataille des couples », dès 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 9 du jeudi 26 juillet 2018.