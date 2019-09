Wafa et Oliver ont été immunisés après l’épreuve pilier du début de semaine. Ils vont bientôt devoir choisir un couple a nominer pour la cérémonie de vendredi en compagnie de Olivia et Alex. Exclu de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 9 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1