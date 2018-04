EXCLU - Fanny & Mélanie – Les prémices de leur histoire d’amour

Petite rétrospective sur la belle histoire d’amour entre Fanny et Mélanie. Rappelez-vous, lors d’un coaching, Fanny a choisi sa prétendante à l’aveugle, juste en la sentant dans un premier temps ! Grâce à Lucie, Fanny s’est laissée aller à l’amour et est tombée sous le charme de Mélanie. Mélanie n’a pas précipité les choses car, comme Fanny, elle était déjà passée par les mêmes moments. Au début, Fanny n’acceptait pas trop de se montrer en couple avec Mélanie en public. Mais le temps et la patience ont fait les choses. Fanny et Mélanie sont maintenant très heureuses et continuent leur belle histoire commencée dans la villa des cœurs brisés. Regardez leur interview exclusive sur MYTF1 et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX pour suivre les aventures des cœurs brisés de la villa 3.