EXCLU EPISODE 5 – Fidji et Dylan se confient sur Oussama « Il a intérêt à tenir sa parole »

Fidji et Dylan se rejoignent dans la chambre pour parler d’Oussama. En effet, ils sont inquiets et ont peur que le jeune homme les trahisse et vote contre eux à la prochaine cérémonie. Oussama a promis de ne pas voter contre l’équipe orange, mais rien n’est joué pour le moment … Exclu de l’émission La Bataille des Couples du mardi 27 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.