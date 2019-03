EXCLU - Illan balance sur la première fois de Matthieu et Jelena

Pas vu à la télé : le Quizz Love des coeurs brisés ! D’un côté : Bastien, Cloé et Matthieu. De l’autre : Jelena, Sarah et Illan. Qui s’y connaît le mieux en amour ? Pour le savoir, un petit quizz love. Comment dit-on “Je t’aime” en allemand ? Qui chante “J’ai besoin d’amour” ? En France, quelle est la moyenne d’âge de la première fois ? L’occasion pour Illan de balancer sur les parties de “catch” de Jelena et Matthieu. La villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.