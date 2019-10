Julia et Bastien décident de partir à l’issue de la sixième semaine de compétition. Le couple revient sur leur aventure : épreuves, amitiés et déceptions. Mais ce qu’ils retiennent le plus, c’est leur amour. Les noirs ressortent de l’aventure plus amoureux que jamais et plein d’envies pour leur futur. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

