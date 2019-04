EXCLU – Mélanie vous présente son petit ami, bientôt dans la Bataille !

Mélanie Dedigama s’est fait connaître dans Secret Story 10. Célèbre pour son tempérament de feu et son histoire d’amour avec le sulfureux Bastien, c’est dans La Villa des cœurs brisés qu’elle a choisi de soigner son petit cœur blessé. Sa problématique : « L’amour me dégoûte ! ». Grâce au coaching de Lucie et au soutien des autres cœurs brisés, Mélanie à aujourd’hui retrouvée l’amour dans les bras de Vincent ! Un jeune homme brun qu’elle a toujours préservé du regard de ses abonnés. C’est avec lui qu’elle se présente à la Bataille des couples. Découvrez en exclusivité à quoi il ressemble !