EXCLU - Olivia et Alex réagissent après leur élimination

Olivia et Alex ont été éliminés à l'issue de la troisième semaine de compétition. Le couple est déçu de quitter l'aventure si rapidement mais ils ne tolérent pas les mensonges que les autres couples racontent sur eux. Ils regrettent de ne pas avoir eu le temps de rencontrer Lucie et de participer à l'un de ses coachings. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.