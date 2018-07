EXCLU - Tom et Hagda éliminés : "L’aventure s’achève aussi pour notre couple"

Tom et Hagda sont les premiers éliminés de l’aventure "La Villa : La Bataille des couple". Arrivés ensemble pour tenter de décrocher la cagnotte de 50 000€, c’est séparément qu’ils quittent la villa. En cause, l’infidélité présumée du jeune homme avec une femme rencontrée avant le tournage. Lorsqu’Hagda découvre des messages compromettants dans le téléphone de son petit-ami, c’est le drame. Nominés d’office pour ne pas s’être présentés à l’épreuve Arena, Tom prend la parole à la cérémonie des bracelets pour demander à ses camarades de les éliminer. Sans suspense, c’est donc Hagda et Tom qui sont les premiers éliminés de l’aventure. A chaud, ils livrent leurs premières réactions sur ce départ prématuré et sur la fin de leur couple. "J’attendais beaucoup plus de cette aventure. Je pensais qu’on allait partir d’ici beaucoup plus soudés qu’avant mais ça n’a pas du tout été le cas," confie Hagda.