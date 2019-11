EXCLU - Treize nouveaux cœurs brisés s’envolent pour le Mexique !

La Villa des Cœurs Brisés est de retour ! Treize nouveaux cœurs brisés sont prêts à retrouver l’amour grâce à Lucie, la love-coach de l’émission. Les cœurs brisés se retrouvent à l’aéroport avant le grand départ. Julie et Antoine (10 couples parfaits), Sarah Fraisou (Les anges), Tyla et Jonathan (L’île de la tentation), Nathanya (Moundir et les apprentis aventuriers), Thomas (Les anges) et Vincent (La villa des cœurs brisés) sont du voyage ! Les filles et les garçons sont séparés et se découvriront uniquement lors du premier jour de l’aventure. Les cœurs brisés, ayant déjà participé à des émissions de télévision, découvrent également des cœurs brisés inconnus du grand public. En effet, cette année la villa des cœurs brisés accueillera quatre cœurs brisés n’ayant jamais fait de télévision auparavant : Rym, Cassandra, Ayoub et Simo. Les filles et les garçons font connaissance, chacun de leur côté, dans une ambiance conviviale. Après plusieurs heures de vol, c’est au Mexique et plus particulièrement à Playa del Carmen qu’ils atterrissent. Une nouvelle candidate rejoint les filles. Il s’agit de Shanna des Marseillais. La jeune femme, habitant à Miami, a fait le voyage de son côté. Toutes ensemble, elles découvrent les garçons qui participent à l’aventure. Shanna s’aperçoit qu’Ayoub est de la partie. Les deux cœurs brisés s’étaient déjà rencontrés au cours d’une date qui ne s’était pas passé comme prévu… Les garçons font de même de leur côté. Antoine remarque la présence de son ex Julie. Les cœurs brisés évoquent leurs préférences physiques. Rym et Cassandra sont très vite remarquées par les garçons ! Les cœurs brisés se préparent à intégrer la saison 5 de La Villa des cœurs brisés… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 et à partir du mardi 26 novembre à 19h00 sur TFX.