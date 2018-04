En exclusivité pour les cœurs brisés : le PREMIER BAISER de Linda et Julien

Après la rigolade, Julien et Linda sont en phase de séduction. Linda lui demande « ce que tu aimes chez moi ? » et Julien ne tarit pas d’éloges la jeune femme, « c’est peut-être parce que je la vois avec les yeux de l’amour que je ne lui trouve pas de défaut. » Linda lui demande alors ce qu’il a pensé d’elle lors de son arrivée à la villa, et là aussi Julien n’y va pas avec le dos de la cuillère, « le COUP DE FOUDRE ». Mais Linda a toujours des doutes, « je ne sais pas trop si je suis qu’une espèce de conquête à son tableau de chasse ou alors si c’est différent. » Sauvés par le gong, les cœurs brisés les appellent en visio conférence en direct de la villa. Aurélie et Julien, son prétendant, s’embrassent, et évidemment, Antonin relance le « jeu du miroir » et Linda et Julien s’embrassent à leur tour... Extrait de l’épisode 81 de la villa des cœurs brisés, diffusé le lundi 2 avril à 19h20 sur TFX.