Les explications tant attendues de Vincent Shogun et Hillary

Vincent a pris sa décision, il souhaite dire à Hillary tout ce qu’il a sur le cœur. Depuis que Vincent a intégré l’aventure, il a déclaré la guerre à son ex. Seulement, la situation est devenue trop pesante. « Quand je vais te voir, je vais te faire un sourire et te dire bonjour. Parce que j’ai besoin de ça », dit-il. Vincent et Hillary viennent de signer une trêve, mais pour combien de temps ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 7 du mardi 24 juillet 2018.