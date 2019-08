Fanny en pleurs dans l'épisode 6 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 6 de La Bataille des Couples saison 2, Fanny est en pleurs à cause du comportement de Virgil. Elle considère que le jeune homme l’a trahit. Christophe annonce la première épreuve de la semaine et il semblerait que celle-ci ai un lien avec le mariage. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 30 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.