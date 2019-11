Fanny et Nani doutent de leur alliance dans l’épisode 52 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 52 de La Bataille des Couples, Nani craque et fond en larmes devant Lucie. Alizée et Maxime ne supportent plus Fanny et Nani et ne souhaitent pas participer à la soirée. Dylan est au milieu des deux couples et ce comportement fait douter les blanches. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 05 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

