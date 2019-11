Fanny et Nani ne se comprennent plus

Après le coaching en groupe, Nani se sent délaissée. La jeune femme remarque que pendant le coaching tous les couples ont fait un bilan positif… Sauf Fanny et Nani. Nani reproche également à Fanny de s’éloigner d’elle. Cependant, Nani ne veut pas en faire part à Fanny…Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 13 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand