Fanny et Mélanie se confient "On vient de déménager dans une grande maison"

Fanny et Mélanie viennent de quitter la villa des cœurs brisés. Mais où en sont-elles maintenant ? Le couple a accepté de répondre aux questions de MYTF1. Fanny confie que l'aventure « La villa des cœurs brisés » a changé beaucoup de choses dans sa vie : « Lucie m'a fait l'apprentissage et Mélanie me fait la vie ». Les deux jeunes femmes sont toujours ensemble et habitent toutes les deux à Marseille. Elles ne perdent pas le contact avec Lucie qu'elles voient occasionnellement. Elles ont beaucoup de projets professionnels en commun à venir.