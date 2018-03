« FEELING » - Attirance mutuelle entre Julien et Linda

Linda emmène Julien, Beverly, Vivian, Manue et Antonin pour une sortie catamaran. A peine parti de la villa, Julien ne perd pas le nord et sa mission conquête de Linda, « tu sens ce qui est en train de se passer ». Beverly et Manue qui assistent en direct à la parade amoureuse du jeune homme remarquent bien le petit jeu de séduction bien installé entre les deux. « Là il y a une flamme qui s’installe entre vous » rigole Beverly mais pour Julien « c’est un briquet tempête, elle s’éteint pas celle-ci ». Linda doute de la sincérité du jeune homme qui lui fait bien comprendre qu’au travers de ces blagues « il y a un message subliminal ». La célibataire n’est pas insensible à son charme et avoue avoir du mal à résister « il est vachement canon quand même ! » Même sa « blondeur » n’est pas un frein pour elle, alors Julien, comme le conseillent Vivian et Antonin, tu peux y aller ! Extrait de l’épisode 79 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 29 mars à 19h20 sur TFX.