Préparatifs pré-cérémonie : Les cœurs brisés en « BOMBE », Vivian « pas respecté »

Antonin dévoile aux cours brisés les déguisements pour la cérémonie de l’amour qu’il prépare pour Manue. Les filles seront en fée et pour Julien et Vivian c’est une surprise qui les attend. « J’adore c’est la kermesse » jubile Beverly quand elle découvre tout ça. Julien lui rigole quand il s’aperçoit qu’il va incarner le KING, Elvis Presley, « on va faire kiffer mon père » plaisante Julien. « Il fait le beau goss toute la journée, moi je suis très contente qu’il ait ce costume et toc ! » Même sa copine Linda ne peut pas s’empêcher d’en rire. Vivian c’est un peu moins souriant qu’il va découvrir son déguisement que lui a réservé Antonin. Mais il s’agit d’un clin d’œil, Vivian jouera le rôle « du bébé », parce que pour le couple, malgré leur dispute, ça reste « leur fils », comme le dit Antonin. Alors vivement que Manue découvre tout ça ! Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.