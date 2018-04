FÊTE DE L’AMOUR : Manue et Antonin officiellement « AMOUREUX POUR LA VIE »

Antonin attend impatiemment, sous l’arche, l’arrivée de Manue pour enfin commencer cette cérémonie. Les autres cœurs brisés l’encouragent et le soutiennent. Accompagnée de Vanessa et les yeux cachés, Manue fait son entrée. Elle découvre tout ça et se demande si « c’est un mariage ? » Julien commence son beau discours très émouvant, même s’il est déguisé en Elvis Presley. Antonin prend ensuite la parole pour demander à Manue si elle accepte d’être aimée toute sa vie par l’homme qu’elle aime. « Tu es toute ma vie, si tu ne respires pas, je ne respire pas, si tu ne rigoles pas, je ne rigole pas, j’ai envie que tu portes mon nom » confie Antonin face à Manue et à tous ses amis. C’est une cérémonie plus qu’émouvante et symbolique pour les amoureux venus dans l’aventure en tant que couple en crise. Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.