Fidji devient HYSTÉRIQUE dans l’épisode 47 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 47 de La Bataille des Couples, l’alliance des cobras insupporte Wafa et Oliver et les deux camps passent donc la soirée, séparés. Lors d’une épreuve flash, Fidji s’emporte après Dylan. Une énième dispute éclate dans le couple orange. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 29 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand