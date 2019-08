Fidji et Dylan préparent le coup du siècle dans l'épisode 2 de La Bataille des Couples

Prochainement dans La Bataille des Couples, Christophe Beaugrand arrive dans la villa avec une petite surprise... Cloé se dispute violemment avec Fanny et Nani. Antho et Emma apprennent doucement à se connaître. Dylan va créer un énorme conflit pendant l'épreuve... Que va-t-il faire pour mettre les autres couples dans un tel état ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 26 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.