Fidji et Dylan : SEULS contre TOUS !

Après avoir détaché son harnais, Dylan fait donc perdre toute son équipe ! Un geste que ne cautionne pas des tous les autres habitants de la villa. Ils sont tous très en colère contre les oranges. Dylan et Fidji essayent d'expliquer pourquoi ils ont agi de la sorte. Ils se retrouvent seuls face à toute la maison. Comment va se dérouler la suite de l'aventure pour Fidji et Dylan ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 26 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1