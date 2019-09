Fidji / Mélanie - LA CONFRONTATION

Lucie demande à Fidji de venir rejoindre Mélanie. Un froid s’installe entre les deux jeunes femmes et la tension monte de plus en plus. Elles visionnent des images d’elles à l’époque où leur amitié était intacte. C’est le choc pour les deux meilleures ennemies de l’aventure. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 19 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.