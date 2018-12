GÊNANT : Julia se venge, Julien est dégouté !

Après la supercherie de Mélanie et Julien qui avait blessé Julia. La jeune femme avait décidé de se venger. « Clairement, Julien je l’ai dans le viseur, il ne va pas s’en sortir comme ça » s’exclame-t-elle. Aussi, elle profite d’une soirée à la villa où la prétendante de Julien est présente pour passer à l’action. La jeune femme s’interfère entre Julien et sa prétendante et le moment est très gênant. « J’espère que Julia a les épaules solides car ça ne va pas être facile pour elle » confie Julien. Comment le reste de la soirée va-t-elle se passer ? ? Extrait dans l’épisode 8 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.