Giovanni est trop proche de Carla dans le dos de Cassandra

Pendant que Cassandra est en coaching, Giovanni et Carla sont très proches. Les Cœurs Brisés et les Séducteurs qui assistent à la scène sont choqués ! Ils trouvent qu’ils manquent clairement de respect envers Cassandra et les préviennent que tout sera répété mot pour mot. Les deux meilleurs amis ne comprennent pas où est le problème. Comment réagira Cassandra en apprenant leur comportement en son absence ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 20.