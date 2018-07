Jazz et Vivian sont les gros ennemis de cette aventure. Et pour cause, les deux candidats ont un passé commun et ne peuvent plus se voir en peinture. La jeune femme l’assure : « il a un mauvais fond ». Hillary approuve. Elle n’a pas aimé la façon dont il a révélé devant tous les candidats son infidélité envers Sébastien. « Je sais qu’il n’est pas méchant, mais il veut rendre fou les gens. Mais ca va mal finir », dit-elle. Vivian, trop provocateur, s’est déjà attiré les foudres de certains candidats et les clans commencent déjà à se former… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX !