Hagda craque : « Si on n’est plus en couple avec Tom, on n’a plus notre place ici »

Hagda est malheureuse. Et pour cause, elle a découvert que Tom, son petit-ami, avait eu une relation avec une autre femme. Confuse, elle se confie à ses copines de l’aventure. « Ici, c’est la bataille des couples, si on n’est plus en couple avec Tom, on n’a plus notre place ici », lâche-t-elle. Hagda est en pleine réflexion… Va-t-elle décider de partir en cours d’aventure ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 8 du mercredi 25 juillet 2018.