La Bataille des couples - Hagda et Tom font des pronostics sur les couples

Les deux amoureux sont plus que jamais déterminés à affronter les autres canddiats dans la compétition. Aujourd'hui, ils ont eu la lourde tâche de faire des pronostics sur les autres candidats. Ils donnent leur avis sur les couples. S'ils sont fans de Vincent et Virginie, ils ne savent pas quoi penser de Manue et Antonin qui sont plutôt discrets. En ce qui concerne Steven, ils sont méfiants car il pense que le candidat est là pour gagner. Ils restent donc sur leurs gardes. Ils ne craignent pas Hillary et Seb qui selon eux sont moins en forme physiquement ni Jazz et Laurent qui, selon eux, sont plus en vacances que dans la compétition. Ils redoutent aussi un peu Vivian et Beverly. Et pour finir, ils ont un véritable coup de coeur pour Jesta et Benoît.