Hagda et Tom se confient sur leur rencontre

Les candidats se testent. Ils répondent à des questions sans que l’autre n’entende. Hagda et Tom sont ensemble depuis un an et demi. Ils se sont rencontrés lors de leur première aventure. Tom révèle que des tensions sont présentes au sein du couple et que sa relation avec Hagda est tumultueuse. Hagda est une femme jalouse et se montre intransigeante avec Tom. Ils ont eu une énorme dispute récemment, ce qui agace fortement la jeune femme. Ce que Tom aime chez Hagda est son caractère. Il aime les femmes dotées d’une forte personnalité. A contrario, la jeune femme reconnait qu’elle ne se laisse pas facilement approchée par les hommes mais avec Tom, c’était différent...