« HALLELUIA » : Beverly et Vivian (enfin) EN COUPLE

Beverly fait une annonce CHOC, elle veut quitter la villa ne supportant plus d’être en froid avec celle qu’elle aime le plus, Vivian. « Je ne peux pas rester ici, parce que Vivian et moi c’était fort » avoue Beverly en larmes. Les autres célibataires tentent de la convaincre de rester et même Vivian refuse son choix, « tu ne vas pas partir, ce n’est pas possible ». Beverly s’excuse à nouveau pour le mal qu’elle a pu lui faire et part préparer ses valises. Vivian ne la laisse évidemment pas faire et la poursuit dans sa chambre « je ne te laisserais pas partir ». Pour Vivian c’est un déclic et les deux s’expliquent enfin à cœur ouvert. Vivian réussit à convaincre Beverly de rester et surtout ils s’avouent tous les deux qu’ils s’aiment. Ils veulent terminer l’aventure ensemble et l’heure de leur, vrai, premier baiser est ENFIN arrivé. Les cœurs brisés, tous derrière la porte, les rejoignent pour fêter ça et ils n’en reviennent pas ! « De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas et là ils viennent de le prouver » s’étonne Julien. Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.