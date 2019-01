Hésitation, jalousie et soirée tentation dans l'épisode 25 de La Villa des Cœurs brisés !

Prochainement dans La Villa des Cœurs brisés, Mélanie et Jordan continuent de se rapprocher. Les autres cœurs brisés rentrent de leur cours de danse, Jordan se rend compte qu’il n’est pas non plus indifférent au charme de Sarah. D’ailleurs la jeune femme apprend le rapprochement entre Jordan et Mélanie et le prend mal. Enfin les filles partent en soirée tentation. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés à 18h50 sur TFX.