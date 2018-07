Hillary en larmes et premiers complots dans l’épisode 2 de La bataille

Dans l’épisode 2 de « La villa, la bataille des couples », le ton monte entre Vivian et Jazz après la première épreuve sportive. On retrouve également Hillary en larmes et le premier clan se confirme : Jazz, Laurent, Hillary et Sébastien marchent ensemble. Pour Sébastien, « la guerre » est déclarée. Aussi, les huit couples vont avoir leur première épreuve « flash » et mettre en péril l’aventure d’un couple. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX !