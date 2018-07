Hillary et Seb : que pensent-ils l'un de l'autre ?

Alors qu’ils sont en couple depuis plusieurs mois, Seb et Hillary s’entendent à la perfection. Ils sont présents l’un pour l’autre dans toutes les situations. Si parfois ils sont fâchés, cela ne dure jamais très longtemps. Très émue par les qualités de son chéri, Hillary l’adore et le couvre de compliments. Et réciproquement, Seb ne tarit pas d’éloges sur sa moitié. Ils se plaisent, s’attirent et sont très proches. Même si les deux amoureux avouent qu’ils sont un peu jaloux, le couple semble passé au-dessus.