La bataille des couples - Hillary veut régler ses comptes avec Vincent, son ex

Hillary et Sébastien sont fins prêts pour affronter les autres couples afin de décrocher la victoire lors de cette nouvelle aventure. Mais avant, ils décident de se pencher sur le cas de leurs adversaires. L’heure des pronostics a sonné : le couple a décidé de jauger les forces en présence. Les deux amoureux voient en Beverly et Vivian un couple explosif avec qui ils peuvent bien « rigoler ». Hillary et Sébastien pensent également que le courant passera très bien avec Jazz et Laurent. Beverly sait qu’elle peut compter sur sa camarade. En revanche, leur stratégie est de tenter de déstabiliser Hagda et Tom. Et pour cela Beverly a déjà une longueur d’avance, et pour cause, Tom avait des vues sur elle lors d’une précédente aventure. De même, en ce qui concerne le couple Virginie et Vincent qu’ils voient clairement comme des adversaires. D’ailleurs Beverly prévoit déjà de régler ses comptes avec Vincent avec qui elle a eu longue histoire et avec qui elle s’est tout de même mariée à Las Vegas. Et s’ils ne comptent pas être ennemis avec Manue et Antonin qu’ils considèrent être des gens intelligents avec qui on peut parler ce n’est pas vraiment le cas pour Jesta et Benoît. Les deux anciens aventuriers de Koh-Lanta leur font clairement peur…