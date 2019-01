HOT : gros rapprochement entre Mélanie et Jordan 🔥

Mélanie et Jordan se rapprochent de plus en plus. En effet, le jeune homme demande gentiment un massage et bizarrement Mélanie accepte. Vincent en profite pour installer une table de massage, il est persuadé que Jordan et Mélanie ont un truc l’un pour l’autre : « je ne sais pas comment on peut appeler notre relation, mais on joue un peu au chat et à la souris » confie Mélanie. Extrait de l’épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.