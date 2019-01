HOT : Illan totalement NU pour l'anniversaire de Sarah ! 🔥

C’est le jour de l’anniversaire de Sarah ! Tous les cœurs brisés ont oublié son anniversaire et pour se faire pardonner Julien décide de lui organiser un striptease et Illan se joint à lui. Bien évidemment ce show tourne au ridicule, Sarah n’est pas du tout à l’aise avec la situation. Illan décide de prendre la main de Sarah pour la mettre sur le chapeau déposé au bon endroit et pour rigoler Sarah l’enlève ! Illan se retrouve totalement à poil, joyeux anniversaire Sarah ! Extrait de l’épisode 32 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.