Hugo se pose des questions sur Julie dans l’épisode 41 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 41 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah n’arrive pas à faire son coaching et s’énerve… Hugo n’a pas l’impression d’être sur la même longueur d’onde avec Julie. Vincent organise une soirée disco et un nouveau cœur brisé fait son apparition… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 17 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.